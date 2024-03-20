Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı şüphe üzerine durdurdukları bir araçta yaptıkları aramada 14 adet sentetik ecza hapı ele geçirirken 3 şüpheli şahsı da göz altına aldı.
Jandarma A.K., İ.K. ve M.G. isimli şahısların, Afyonkarahisar'dan temin edecekleri uyuşturucuyu Sandıklı'ya getirecekleri yönünde bilgi alınması üzerine harekete geçti. Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden, şüpheli şahısların içerisinde bulunduğu araç Sinanpaşa'ya bağlı Tınaztepe beldesinde durduruldu. Şahısların üzerinde ve araçta yapılan arama sonucunda; 14 adet sentetik ecza ele geçirildi. Şüpheli şahıslar, gözaltına alınmış olup meydana gelen olayla ilgili adli tahkikata başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR
Son Dakika › 3.Sayfa › Afyonkarahisar'da 14 Adet Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi - Son Dakika
Zonguldak'ta meydana gelen kazada kontrolden çıkan bir otomobil, 10 metre yükseklikten dereye uçtu. Sürücü, vatandaşlar ve ekiplerin yardımıyla kurtarıldı. Kazanın ardından sürücü, hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu iyi olduğu belirtildi.
Tekirdağ'da yapılan jandarma operasyonlarında 6 kişi yakalandı. Operasyonlarda uyuşturucu madde ve tabanca da ele geçirildi. Saray Demirler Mahallesinde B.K. isimli şahsın üst aramasında 3 gram esrar, Çerkezköy Gültepe Mahallesinde M.E.A. isimli şahsın üzerinde ise 6 gram metamfetamin ve aparat ele geçirildi. Çerkezköy Veliköy Mahallesinde M.A. ve Türkmenistan Uyruklu J.A. ve Ş.S isimli şahısların üst aramasında ise 137 adet hap ve toz haline getirilmiş 1 gram hap bulundu. Ergene ilçesi Çorlu Gişeler mevkiinde yol kontrolde aranan M.Y. isimli şahıs yakalandı. Şahsın üst aramasında 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet tabanca ve tabancaya ait 1 adet boş şarjör ele geçirildi. Toplamda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Osmaniye'de jandarma ekiplerinin uyuşturucu ve kaçakçılık suçları ile mücadele çerçevesinde düzenlediği operasyonlarda, 22 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda yapılan aramalarda ise 72 gram eroin, 40 gram kubar esrar, 38 gram metamfetamin, 35 gram kenevir tohumu, 10 gram bonzai maddesi, 5 sentetik hap ve 2 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, gazeteci Ambrozia Meta'ya yöneltilen soruya cevap vermeyip müdahalede bulununca eleştirilerin hedefi oldu. Rama, olayın ardından yaptığı açıklamada basını küçümsemediğini belirtti. Ancak, Rama'nın sert tepkisinin nedeniyle ilgili iddialar ve gizli fon iddiaları da gündemde.
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bir apartmanın otoparkında park halinde bulunan hafif ticari araç, belirlenemeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Yangın kısa sürede tüm aracı sardı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın söndürülürken, aracın yanında bulunan bir otomobilde maddi hasar meydana geldi.
Tekirdağ'da jandarma ve polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen ortak operasyonda, aranan 37 kişi ile ifadesi alınması gereken 124 kişi olmak üzere toplamda 161 kişi yakalandı.
Kocaeli'de, aralarında bir milletvekilinin de bulunduğu birçok kişinin kimlik bilgilerini ele geçirerek adlarına kredi kartı çıkaran ve alışveriş yapan bir zanlı yakalandı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan inceleme sonucunda F.A. isimli şüpheli Dilovası'nda gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.
Tüketici Konfederasyonu, çocuk parkının bulunduğu noktadan kanalizasyon atığının denize bırakıldığı ve çevrenin kasten kirletildiği iddiasıyla İSKİ hakkında suç duyurusunda bulundu. Konuyla ilgili açıklama yapan Tüketici Konfederasyonu Çevre Komisyonu Başkanı, çevrenin herkese ait olduğunu ve yurttaşların duyarlı olmaları gerektiğini vurguladı.
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde doğa yürüyüşü yapan Mertcan Katıoğlu ve Kamil Umut Turan isimli vatandaşlar, dağın zirvesinde mahsur kaldı. İhbar üzerine AFAD ekipleri bölgeye yönlendirildi ve zorlu arazi şartlarında mahsur kalan yürüyüşçüler kurtarıldı.
Adana'nın Yüreğir ilçesinde bulunan polis ekipleri, gerçekleştirdikleri çalışmalarda 10 adet ruhsatsız silah ele geçirdi. Ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 108 kişi de yakalandı. Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, 12-18 Mart tarihleri arasında yapılan uygulamalar sonucunda 8 tabanca, 2 tüfek ve 336 fişek buldu. Bu başarılı operasyonlarla birlikte, aranan suçluların yakalanması sağlandı.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 36 şahıs gözaltına alındı. Operasyonda 24 kişi yakalanırken, çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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