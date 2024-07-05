Afyonkarahisar'da 14 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da 14 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Yakalandı

Afyonkarahisar'da cinsel istismardan, dolandırıcılığa, yaralama ve uyuşturucu madde kullanmak gibi suçlardan 20 kaydı olan ve 14 yıl hapis cezasıyla aranan 27 yaşındaki şahıs jandarmanın düzenlediği operasyonla kıskıvrak yakalandı. Şahsın 2 çocuğun nitelikli cinsel istismarı, 4 nitelikli dolandırıcılık, 3 basit yaralama, 2 tehdit, yağma, hırsızlık, silahla ateş etme, mala zarar verme ve 2 defa uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma suçlarından toplamda 20 UYAP kaydı olduğu bildirildi.

05.07.2024 13:01
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Afyonkarahisar'da cinsel istismardan, dolandırıcılığa, yaralama ve uyuşturucu madde kullanmak gibi suçlardan 20 kaydı olan ve 14 yıl hapis cezasıyla aranan 27 yaşındaki şahıs jandarmanın düzenlediği operasyonla kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemelerde A.C.'nin (27) hükümlü veya tutuklunun kaçması ve kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğu suretiyle dolandırıcılık suçlarından toplamda 3 ayrı suç kaydı 14 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler 15 gün süren teknik ve fiziki takibin ardından şahsı saklandığı Sahipata Mahallesindeki evindeki yakalandı. Ekipler şahsın kaçma ihtimaline karşı eve çilingir vasıtası ile girerek şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Yakalanan A.C., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Öte yandan, şahsın 2 çocuğun nitelikli cinsel istismarı, 4 nitelikli dolandırıcılık, 3 basit yaralama, 2 tehdit, yağma, hırsızlık, silahla ateş etme, mala zarar verme ve 2 defa uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma suçlarından toplamda 20 UYAP kaydı olduğu bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Jandarma, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da 14 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da 14 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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