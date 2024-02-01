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Afyonkarahisar'da 15 Gram Uyuşturucu ve Haplarla Yakalanan 2 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da 15 Gram Uyuşturucu ve Haplarla Yakalanan 2 Kişi Gözaltına Alındı

Afyonkarahisar\'da 15 Gram Uyuşturucu ve Haplarla Yakalanan 2 Kişi Gözaltına Alındı

Afyonkarahisar'da polis tarafından durdurulan bir otomobilde yapılan aramada, 15 gram uyuşturucu madde, 2 adet sentetik ecza maddesi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 185 TL para ele geçirildi. A.K. ve E.K. isimli şahıslar gözaltına alındı.

01.02.2024 13:44
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Afyonkarahisar'da polis tarafından durdurulan otomobilde 15 gram uyuşturucu ve haplarla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede ekipler uygulama noktasında şüphelenilen araç durduruldu. Şahıslarda yapılan aramada, 15 gram uyuşturucu madde, 2 adet sentetik ecza maddesi, 3 bin 185 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Olayın ardından A.K. ve E.K., isimli şahıslar gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da 15 Gram Uyuşturucu ve Haplarla Yakalanan 2 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da 15 Gram Uyuşturucu ve Haplarla Yakalanan 2 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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