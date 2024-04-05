Afyonkarahisar\'da 19 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Afyonkarahisar'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 19 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı yakalayarak cezaevine gönderdi.
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığınca, aranan şahısların tespiti ve yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede çocuğu kasten öldürmek suçundan 10 yıl 7 ay 15 gün ve kasten öldürme suçundan 9 yıl 2 ay olmak üzere toplamda, 19 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.D. isimli şahıs yapılan fiziki takip sonucu, Emirdağ'da yakalandı. Yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bolvadin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR
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Samsun'un İlkadım ilçesinde polis ekipleri tarafından takibe alınan bir kadın, 95,20 gram metamfetamin ve bir uyuşturucu kullanım aparatıyla birlikte yakalandı. Kadın, uyuşturucu madde ticareti suçundan gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.
Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu ticaretini engellemek amacıyla yaptıkları sokak çalışmalarında, Erzurum'a uyuşturucu götüreceği tespit edilen bir aracı durdurmak istedi. Ancak araç dur ikazına uymayarak kovalamaca başladı ve Eleşkirt ilçesine kadar devam etti. Araçta yapılan aramada 108 gram metamfetamin ele geçirildi ve araç içinde bulunan S.T ve A.K isimli şüpheli şahıslar gözaltına alındı.
Adıyaman merkez Eskisaray Mahallesi'nde bulunan bir iş yerine gece saatlerinde giren şahıs, içerideki bozuk paraları çalarak kaçtı. İşletme çalışanlarının polise bildirmesi üzerine şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Zonguldak'ta 2 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yakalanan 2 şüpheliden birinin, Kocaeli'de polis otosunda fenalaşarak hayatını kaybetmesine ilişkin tutuklanan 2 polis ve bekçinin yargılandığı davada mütalaa açıklandı.
Elazığ'ın merkezinde meydana gelen silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olayın ardından polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada 1 şüpheli tutuklandı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde, annesini tedavi gördüğü hastanede bıçaklayıp silahla vurarak öldüren kişi tutuklandı. Zanlının, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanmasının ardından adli süreç başlatıldı.
Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonlarda, bir aracın bagajında ve bir yolcu otobüsünün gizli bölmesinde saklanmış halde 7 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Operasyonlar sonucunda 2 otobüs şoförü, muavin ve araç sürücüleri de gözaltına alındı. Ayrıca, şahıslar üzerinde bulunan 2 adet silah ve araçlara el konuldu.
Erzincan polisi tarafından düzenlenen operasyonda, kaçak akaryakıt taşıyan 2 tanker sürücüsü gözaltına alındı. Erzincan-Sivas karayolu üzerinde yapılan denetimlerde, Ş.Ö. ve Y.K. isimli şahısların kullandığı tankerlerde yapılan aramada, toplamda 28 bin 900 kilogram menşei belli olmayan karışımlı petrol türevi madde ele geçirildi. 2 şüpheli akaryakıt kaçakçılığı suçundan gözaltına alındı.
Kocaeli'nin Derince ilçesinde inşaat müteahhiti Reşat Mamik, otomobilinin içinde hareketsiz halde bulundu. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesine rağmen Mamik kurtarılamadı. Soruşturma başlatıldı.
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