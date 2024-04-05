Afyonkarahisar\'da 19 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

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Afyonkarahisar'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 19 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı yakalayarak cezaevine gönderdi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığınca, aranan şahısların tespiti ve yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede çocuğu kasten öldürmek suçundan 10 yıl 7 ay 15 gün ve kasten öldürme suçundan 9 yıl 2 ay olmak üzere toplamda, 19 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.D. isimli şahıs yapılan fiziki takip sonucu, Emirdağ'da yakalandı. Yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bolvadin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR