Afyonkarahisar'da 2 Aranan Şahıs Yakalandı

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Afyonkarahisar'da biri 25 yıl diğeri 10 yıl hapis cezasıyla aranan 2 şahıs polisin takibi sonrası yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan incelemelerde E.Ö., isimli şahsın 'hırsızlık, hükümlü veya tutuklunun kaçması, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma ve sulamaya, içme sularının sağlanmasına veya afetlerden korumaya yarayan tesislere zarar verme' suçlarından 25 yıl 9 ay 20 gün hapis cezası ve 5000 TL para cezası ile arandığı belirlendi.

Ekipler ayrıca H.Ş., isimli şahsın ise 'kasten yaralama, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma ve birden fazla kişi tarafından silahla tehdit' suçlarından 10 yıl 1 ay 6 gün hapis cezası ile arandığı tespit etti. Ardından şüphelilerin peşine düşen ekipler şahısları yaptıkları takip sonrası yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler işlemleri sonrası sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR