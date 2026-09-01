Afyonkarahisar\'da 24 Aranan Şahıs Yakalandı

Afyonkarahisar'da jandarma tarafından son bir haftada aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada 24 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Gerçekleştirilen yol kontrol ve devriye çalışmasında çeşitli suçlardan aranan 24 kişi yakalandı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şahıslarda 12'si ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.