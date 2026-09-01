Afyonkarahisar'da 24 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da 24 Aranan Şahıs Yakalandı

Afyonkarahisar\'da 24 Aranan Şahıs Yakalandı
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Jandarma, Afyonkarahisar'da aranan 24 kişiyi yakaladı, 12'si tutuklandı.

Afyonkarahisar'da jandarma tarafından son bir haftada aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada 24 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Gerçekleştirilen yol kontrol ve devriye çalışmasında çeşitli suçlardan aranan 24 kişi yakalandı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şahıslarda 12'si ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Jandarma, Afyon, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Afyonkarahisar'da 24 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika

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