Afyonkarahisar\'da 24 Suçlu Yakalandı

Afyonkarahisar'da Jandarma tarafından aranan şahıslarını yakalanmasını önlemek yapılan çalışmada çeşitli suçlardan aranan 24 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yol kontrol ve devriye çalışması yapıldı. Yapılan çalışmada çeşitli suçlardan aranan 24 kişi gözaltına alındı. Yakalanan şahıslardan 12'si sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.