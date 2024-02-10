Afyonkarahisar'da 3 Bin 800 İçimlik Peçeteye Emdirilmiş Bonzai Ele Geçirildi - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da 3 Bin 800 İçimlik Peçeteye Emdirilmiş Bonzai Ele Geçirildi

Afyonkarahisar\'da 3 Bin 800 İçimlik Peçeteye Emdirilmiş Bonzai Ele Geçirildi

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Uşak'tan Afyonkarahisar'a uyuşturucu madde getirileceği yönünde ihbar aldı. Yapılan çalışma sonucunda, Yeşilhisar köyünde durdurulan araçta ve şahısların üzerinde yapılan aramada 3 bin 800 içimlik bonzai emdirilmiş peçete, uyuşturucu hap, uyuşturucu madde içeren sigara ve makas ele geçirildi. Şüpheli şahıslar gözaltına alındı ve olayla ilgili inceleme devam ediyor.

10.02.2024 13:16
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Afyonkarahisar'da 3 bin 800 içimlik peçeteye emdirilmiş bonzai ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri başlattıkları çalışma sonrasında, Uşak'tan Afyonkarahisar'a araçla uyuşturucu madde getirileceği yönünde ihbar aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, S.A.D., ve S.E.'in içinde bulunduğu aracı Yeşilhisar köyünde durdurdu. Aracta ve şahısların üzerinde yapılan aramada 3 bin 800 içimlik bonzai emdirilmiş peçete, 1 adet uyuşturucu hap, 1 adet içinde uyuşturucu madde olan sigara, 3 adet makas ele geçirildi. Şüpheli şahıslar gözaltına alınırken olayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da 3 Bin 800 İçimlik Peçeteye Emdirilmiş Bonzai Ele Geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da 3 Bin 800 İçimlik Peçeteye Emdirilmiş Bonzai Ele Geçirildi - Son Dakika
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