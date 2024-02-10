Afyonkarahisar\'da 3 Bin 800 İçimlik Peçeteye Emdirilmiş Bonzai Ele Geçirildi

3.Sayfa

Afyonkarahisar'da 3 bin 800 içimlik peçeteye emdirilmiş bonzai ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri başlattıkları çalışma sonrasında, Uşak'tan Afyonkarahisar'a araçla uyuşturucu madde getirileceği yönünde ihbar aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, S.A.D., ve S.E.'in içinde bulunduğu aracı Yeşilhisar köyünde durdurdu. Aracta ve şahısların üzerinde yapılan aramada 3 bin 800 içimlik bonzai emdirilmiş peçete, 1 adet uyuşturucu hap, 1 adet içinde uyuşturucu madde olan sigara, 3 adet makas ele geçirildi. Şüpheli şahıslar gözaltına alınırken olayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR