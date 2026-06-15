Afyonkarahisar'da 48 Aranan Kişi Yakalandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da 48 Aranan Kişi Yakalandı

Afyonkarahisar\'da 48 Aranan Kişi Yakalandı
15.06.2026 11:35
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Jandarma, Afyonkarahisar'da yapılan denetimlerde aranan 48 kişiyi yakalayarak 12'sini tutukladı.

Afyonkarahisar'da jandarma tarafından son bir hafta içerisinde jandarma tarafından gerçekleştirilen denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 48 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yol kontrol ve devriye faaliyetleri gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranması olan 48 kişi gözaltına alındı. Şahıslardan 12'si işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemeler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Jandarma, 3. Sayfa, Güvenlik, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Afyonkarahisar'da 48 Aranan Kişi Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da 48 Aranan Kişi Yakalandı - Son Dakika
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