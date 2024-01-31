Afyonkarahisar\'da 5 Ton Ceviz İçi Ele Geçirildi

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Afyonkarahisar'da jandarma tarafından durdurulan bir kamyonette gümrük kaçağı olduğu tespit edilen piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 680 bin TL olan 5 ton 600 kilo ceviz içi ele geçirildi.

Olay, Bolvadin ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri aldıkları bir istihbarat üzerine bir kamyonetini durdurdu. Kamyonette arama yapan ekipler koliler içerisinde piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 680 bin TL olan 5 ton 600 kilo ceviz içi ele geçirdi. Olayın ardından

A.U., M.U. ve H.U. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Olayla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR