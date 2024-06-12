Afyonkarahisar'da 5 yıldızlı termal otelde çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi

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Afyonkarahisar'da 5 yıldızlı termal otelde çıkan yangında dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılan 6 kişinin tedavileri sonrası taburcu edildikleri belirtildi.

Yangın, Afyonkarahisar- İzmir karayolundaki termal oteller bölgesinde sabahın erken saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 5 yıldızlı termal otelin çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın itfaya ekiplerinin çok sayıda araç ile yaklaşık 2 saatlik müdahalesi sonrası kontrol altına alınırken, olayda dumandan etkilenen 6 kişi ise ambulanslar ile hastanelere kaldırıldı. Şahıslardan 5'nin otel görevlisi birisinin ise müşteri olduğu öğrenildi. Şahısların tamamının hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildikleri kaydedilirken yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için itfaiye ve polis ekiplerinin başlattığı incelemelerin ise devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR