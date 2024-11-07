Afyonkarahisar'da 7 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da 7 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Afyonkarahisar\'da 7 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Yol kontrolünde aracında 7 düzensiz göçmen bulunan sürücü gözaltına alındı, ceza kesildi.

07.11.2024 10:36
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Afyonkarahisar'da polis tarafından durdurulan bir araçta 7 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yol kontrol uygulamasında şüphe üzerine ticari bir araç durduruldu. Araçta bulunan 7 kişinin kimlik sorgulamalarını yapan ekipler 4'nün kimlik ya da kimlik yerine geçerli herhangi bir belgesi bulunmadığı tespit edildi. Ekipler ardından araç sürücüsü şüpheli M.J.E isimli yabancı uyruklu şahsı gözaltına alırken diğer şahısları da İl Göç İdaresi Müdürlüğü görevlilerine teslim etmek üzere emniyete götürdü.

Öte yandan, yurda kaçak yollardan giren 4 şahsa ayrıca 13 bin 646 TL idari para cezası kesildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da 7 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika

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