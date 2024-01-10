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Afyonkarahisar'da 8 yıl 15 ay 7 gün hapis cezası ile aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da 8 yıl 15 ay 7 gün hapis cezası ile aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, hırsızlık suçundan 8 yıl 15 ay 7 gün hapis cezası ile aranan M.Ö. (46) isimli şahıs, jandarma tarafından Karayokuş köyünde yakalandı. Tutuklanan şahıs, Bolvadin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Afyonkarahisar\'da 8 yıl 15 ay 7 gün hapis cezası ile aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı
10.01.2024 - 09:49,
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Afyonkarahisar'da 8 yıl 15 ay 7 gün hapis cezası ile aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan takip sonrası bina içerisinde muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık suçundan 8 yıl 15 ay 7 gün hapis cezası ile aranan M.Ö. (46) isimli şahıs Karayokuş köyünde yakalandı. Yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Bolvadin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da 8 yıl 15 ay 7 gün hapis cezası ile aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı - Son Dakika


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