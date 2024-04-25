Afyonkarahisar'da Adliye Önünde Bıçaklı ve Silahlı Kavga: 2 Yaralı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Adliye Önünde Bıçaklı ve Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Afyonkarahisar\'da Adliye Önünde Bıçaklı ve Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Afyonkarahisar'da dava sonrası adliye önünde karşı karşıya gelen 2 grup arasında çıkan tartışma bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 1 kişi bıçaklanarak, 1 kişi ise vurularak yaralandı. Polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

25.04.2024 11:52
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Afyonkarahisar'da adliye önünde 2 grup arasında yaşanan bıçaklı ve silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, dava sonrası adliye önünde karşı karşıya gelen 2 grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine grupla üyeleri birbirlerine bıçak ve silahlarla saldırdı. Olayda 1 kişi bıçaklanarak, 1 kişi ise vurularak yaralandı. Olaya ilk müdahaleyi adliye içerisinde bulunan polisler gerçekleştirirken daha sonra bölgeye çok sayıda takviye ekip ve 112 Acil servis ekibi istendi. Ekipler olay yerine gelen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinde polis tarafından başlatılan inceleme çalışması detaylı bir şekilde devam ediyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da Adliye Önünde Bıçaklı ve Silahlı Kavga: 2 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Adliye Önünde Bıçaklı ve Silahlı Kavga: 2 Yaralı - Son Dakika
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