Afyonkarahisar\'da Adliye Önünde Bıçaklı ve Silahlı Kavga: 2 Yaralı

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Afyonkarahisar'da adliye önünde 2 grup arasında yaşanan bıçaklı ve silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, dava sonrası adliye önünde karşı karşıya gelen 2 grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine grupla üyeleri birbirlerine bıçak ve silahlarla saldırdı. Olayda 1 kişi bıçaklanarak, 1 kişi ise vurularak yaralandı. Olaya ilk müdahaleyi adliye içerisinde bulunan polisler gerçekleştirirken daha sonra bölgeye çok sayıda takviye ekip ve 112 Acil servis ekibi istendi. Ekipler olay yerine gelen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinde polis tarafından başlatılan inceleme çalışması detaylı bir şekilde devam ediyor. - AFYONKARAHİSAR