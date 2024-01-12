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Afyonkarahisar'da Alkol ve İspirto Zehirlenmesi: 1 Ölü, 1 Bilinci Kapalı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Alkol ve İspirto Zehirlenmesi: 1 Ölü, 1 Bilinci Kapalı

Afyonkarahisar'da meydana gelen olayda bir kişi alkol ile birlikte ispirto ve kolonya gibi maddeler içerek zehirlendi. Olayda bir kişi hayatını kaybederken, diğer kişi ise bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakımda entübe edildi.

Afyonkarahisar\'da Alkol ve İspirto Zehirlenmesi: 1 Ölü, 1 Bilinci Kapalı
12.01.2024 - 13:03,  Güncelleme: 13:05
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Afyonkarahisar'da bir kişinin öldüğü, bir kişinin bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırıldığı olayda sır perdesi aralandı. Bilinci kapalı olan şahsın alkol ile birlikte ispirto ve kolonya gibi maddeler içmesi nedeniyle zehirlendiği ve yoğun bakımda entübe edildiği belirtildi.

Olay, dün akşam saatlerinde kent merkezindeki Fakıpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, metruk bir binada 2 kişinin hareketsiz yattığını gören çevre sakinleri durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine 112 acil servis ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler A.S. (54) isimli şahsın öldüğünü, Ş.S. (58) isimli şahsın ise bilincinin kapalı olduğunu belirledi. Ş.S. hastaneye kaldırılırken A.S.'nin cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından otopsi için morga götürüldü.

Olay sonrası Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan ve tedavi altına alınan Ş.S.'nin yapılan ilk incelemelerde alkol ile birlikte kolonya ve ispirto içtiği ve zehirlendiği belirlendi. Şahsın yoğun bakımda entübe edildiği ve durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Olayla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturmanın sürdüğü ve hayatın kaybeden A.S.'nin otopsi çalışmalarının ise devam ettiği belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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Olaylar, Polisiye, Soruşturma, 3.Sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da Alkol ve İspirto Zehirlenmesi: 1 Ölü, 1 Bilinci Kapalı - Son Dakika


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