Afyonkarahisar\'da Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Afyonkarahisar'da çıkan anız yangını, ekili tarım arazileri ve ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Şuhut ilçesi Kınık mevkiinde yabani otlar ve anızların bulunduğu alandan dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, rüzgarın da etkisiyle bir anda yayılan alevlere müdahale etti. Ekipler, alevlerin tarım arazileri ile ormanlık alana sıçramaması için yoğun mücadele verdi. Yaklaşık yarım saat süren hummalı çalışmaların ardından yangın tamamen kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, bölgedeki tarım arazilerinin bir kısmında ürünler zarar gördü. - AFYONKARAHİSAR