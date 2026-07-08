Anız yangınında zamanında müdahale dükkanları korudu - Son Dakika
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Anız yangınında zamanında müdahale dükkanları korudu

Anız yangınında zamanında müdahale dükkanları korudu
08.07.2026 15:17  Güncelleme: 15:21
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Afyonkarahisar İkinci Küçük Sanayi Sitesi yakınlarındaki boş arazide çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle çevredeki dükkanlara sıçramadan söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Afyonkarahisar İkinci Küçük Sanayi Sitesi yakınlarındaki boş arazide çıkan anız yangını paniğe neden olurken, yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle çevredeki dükkanlara sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, kent merkezi İkinci Küçük Sanayi Sitesi yakınlarında bulunan tarım arazisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle anız yangını çıktı. Kuru otların tutuşmasıyla alevler kısa sürede yayıldı. Çevredeki vatandaşların durumu fark ederek ihbarda bulunması üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan Afyonkarahisar Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, alevlere hızla müdahale etti. Sanayi sitesindeki iş yerlerine sıçrama riski bulunan yangın, ekiplerin yoğun çabası sonucu kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Acil Durum, 3. Sayfa, İtfaiye, Afyon, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Anız yangınında zamanında müdahale dükkanları korudu - Son Dakika

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