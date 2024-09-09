Afyonkarahisar'da Kaza: Araç Takla Attı, İki Yaralı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Kaza: Araç Takla Attı, İki Yaralı

Afyonkarahisar\'da Kaza: Araç Takla Attı, İki Yaralı

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında bir araç kontrolden çıkarak takla attı ve içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

09.09.2024 12:34
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Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak orta refüje takla atıp hurdaya dönen araçtaki 2 kişi kazayı şans eseri yaralı atlattı.

Kaza, Bolvadin ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.Y. idaresinde 34 UG 6570 plakalı araç sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak orta refüje devrildi. Kazada sürücü ile birlikte E.U., isimli şahıs yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

3-sayfa, Güncel, trafik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da Kaza: Araç Takla Attı, İki Yaralı - Son Dakika

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