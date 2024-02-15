Afyonkarahisar'da aranan 2 şahıs jandarma tarafından yakalandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da aranan 2 şahıs jandarma tarafından yakalandı

Afyonkarahisar\'da aranan 2 şahıs jandarma tarafından yakalandı

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, suç kaydı bulunan H.H.Ç. ve B.Ç. isimli şahısları Dişli beldesinde yakaladı. Yakalanan şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

15.02.2024 10:55
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Afyonkarahisar'da çeşitli suçlardan aranması olan 2 şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Ekipler kolluk devriyesi esnasında; haklarında birden fazla kişi tarafından silahla tehdit suç kaydı ile 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezaları bulunan H.H.Ç. ve B.Ç. isimli şahıslar Dişli beldesinde yakaladı. Yakalanan şahıslar çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bolvadin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da aranan 2 şahıs jandarma tarafından yakalandı - Son Dakika
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