Afyonkarahisar'da aranan 25 kişi polis denetimlerinde yakalandı

Afyonkarahisar'da çeşitli suçlardan aranan 25 kişi polis tarafından gerçekleştirilen denetimlerde yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 31 Ağustos-7 Eylül 2026 tarihleri arasında kentin farklı noktalarında denetimler gerçekleştirildi. Çalışmalarda 6 bin 568 şahıs ile bin 537 araç sorgulanırken, aranan 25 şahıs yakalandı. Denetimlerde 2 tüfek, 4 tabanca, 56 fişek ve 20 bıçak ele geçirildi. Bıçak taşıyan 20 şahıs hakkında idari işlem uygulandı.

Denetimler çerçevesinde ayrıca 62 şahıs ve 21 araca idari para cezası uygulandı.