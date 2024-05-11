Afyonkarahisar\'da 3 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı

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Afyonkarahisar'da 3 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan bir şahıs jandarmanın takibi sonrası yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde Y.G., isimli şahsın birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Şahıs ardından yapılan takip sonrası kent merkezinde yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR