Afyonkarahisar'da aranan şahıs kardeşinin kimliğini kullanırken yakalandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da aranan şahıs kardeşinin kimliğini kullanırken yakalandı

Afyonkarahisar\'da aranan şahıs kardeşinin kimliğini kullanırken yakalandı

Afyonkarahisar'da çeşitli suçlardan aranan bir şahıs, kardeşine ait kimliği kullanırken Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından yakalandı. Şahsın 4 ayrı suç kaydı bulunuyor ve 3 yıl hapis cezasıyla aranıyordu. Yakalanan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

09.07.2024 10:05
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Afyonkarahisar'da çeşitli suçlardan 3 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs kardeşine ait kimliği kullanırken Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi'nce (JASAT), aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan incelemelerde O.Ç., isimli şahsın bozulmuş veya değiştirilmiş ilaç ticareti, mala zarar verme, karşılıksız yararlanma ve 2863 sayılı kanuna muhalefet suçlarından toplamda 4 ayrı suç kaydı ile 3 yıl hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi kardeşine ait kimliği ibraz ettiği esnada yakaladı. Şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da aranan şahıs kardeşinin kimliğini kullanırken yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da aranan şahıs kardeşinin kimliğini kullanırken yakalandı - Son Dakika
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