Afyonkarahisar'da Araziye Devrilen Otomobil: 2 Yaralı

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Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak tarım arazisine devrilen otomobilde 2 kişi yaralandı.

Kaza, Sinanpaşa ilçesi Güney beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, U.E., yönetimindeki 45 G 80787 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından yol kenarındaki tarım arazisine devrildi. Kazada sürücü ile E.E., yaralandı. Yaralılar ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR