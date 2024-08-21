Afyonkarahisar\'da asker eğlencesinde havaya ateş eden şahıslar yakalandı

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Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri asker eğlencesinde havaya ateş eden iki şahsı suçüstü yaparak yakaladı, pompalı tüfeklerine el koydu.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 20 Ağustos 2024 tarihinde Merkez Sülümenli beldesinde düzenlenen asker eğlencesinde silahla havaya ateş edildiği ihbarı alınması üzerine harekete geçti. Önleyici kolluk devriyesince eğlence alanına ayrı noktalardan yaklaşılmış S.A. ve M.Ç. isimli şahıslar pompalı tüfek ile havaya ateş ettikleri esnada müdahale edilerek şahıslar suçüstü yakalandı. Ekipler S.A. ve M.Ç. isimli şahıslara ait 2 adet üzerinde seri numarası bulunmayan av tüfeğine el koyarken meydana gelen olayla ilgili adli tahkikat başlattı. - AFYONKARAHİSAR