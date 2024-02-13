Afyonkarahisar'da Banka Kartı Kullanarak Yarar Sağlama Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Banka Kartı Kullanarak Yarar Sağlama Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Afyonkarahisar\'da Banka Kartı Kullanarak Yarar Sağlama Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Afyonkarahisar'da başkasına ait banka kartlarını kullanarak yarar sağlama suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda C.Y. isimli şüpheli Işıklar beldesinde yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

13.02.2024 12:25  Güncelleme: 12:29
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Afyonkarahisar'da başkasına ait banka kartlarını kullanarak yarar sağlama suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan incelemelerde başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan C.Y.'nin peşine düştü. Şüpheli şahıs Işıklar beldesinde yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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