Afyonkarahisar'da Büyük Denetim: Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Büyük Denetim: Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

Afyonkarahisar\'da Büyük Denetim: Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi
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Polis denetimlerinde 24 aranan şahıs yakalandı, çok sayıda uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da son bir hafta içerisinde polis tarafından gerçekleştirilen denetim ve uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan çok sayıda kişi yakalanırken ayrıca uyuşturucu maddeler ve ruhsatsız silahlar da ele geçirildi.

Aranması bulunan şahıslara yönelik operasyonların yanı sıra şok uygulamalar, kız öğrenci yurtları çevresi, Hıdırlık Mesire Alanı, Erenler bölgesi ile il genelindeki uygulama ve kontrollerde toplam 9 bin 156 kişi ile 2 bin 348 araç sorgulandı.

Yapılan çalışmalarda, haklarında 20 yıl 1 ay ve 16 yıl 4 ay hapis cezası bulunan 2 kişi de dahil olmak üzere toplam 24 aranan şahıs yakalanarak adli işlemler başlatıldı.

Denetimlerde ayrıca 6 tüfek, 8 tabanca, 4 kurusıkı tabanca, 112 fişek, 141 sentetik ecza, 9 uyuşturucu madde emdirilmiş peçete, 10,9 gram ve 4,8 gram uyuşturucu madde ile 12 bıçak ele geçirildi. Taşınması yasak bıçak bulunduran 12 kişiye toplam 44 bin 460 TL idari para cezası uygulandı.

Uygulamalar kapsamında çeşitli ihlaller nedeniyle 29 kişiye 152 bin 978 TL, 49 araca ise 2 milyon 134 bin 64 TL idari para cezası kesildi.

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Güvenlik, 3. Sayfa, Polis, Afyon, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Afyonkarahisar'da Büyük Denetim: Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Büyük Denetim: Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi - Son Dakika
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