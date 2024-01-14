 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Afyonkarahisar'da Çalınan Koyun ve Koçları Satıp Kaçan Çoban Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Afyonkarahisar'da Çalınan Koyun ve Koçları Satıp Kaçan Çoban Yakalandı

Afyonkarahisar'da bir çoban, yanında çalıştığı sürü sahibinin 70'e yakın koyun ve koçunu çalarak satmıştır. Jandarma Suç Araştırma Timi'nin başarılı takibi sonucunda çoban otelde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Çalınan hayvanlar ise yapılan baskın sonucunda bulunmuştur.

Afyonkarahisar\'da Çalınan Koyun ve Koçları Satıp Kaçan Çoban Yakalandı
14.01.2024 - 11:41,
Abone Ol

Afyonkarahisar'da yanında çalıştığı sürü sahibinin 70'e yakın koyun ve koçunu çalarak satan çoban Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) başarılı takibi sonrası otelde yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, kent merkezine bağlı Bostanlı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.G. (63) isimli şahıs jandarmaya başvurarak 70'e yakın koyun ve koçunun çalındığı belirterek yardım istedi. A.G., ifadesinde olayı bir ay önce işe aldığı çoban E.Y.'nin gerçekleştirmiş olabileceğini ve ondan şüphelendiğini söyledi. İhbar üzerine harekete geçen JASAT dedektifleri E.Y.'nin olay sonrası kayıp olduğunu belirledi. İncelemelerine devam eden ekipler E.Y.'nin Suldandağı ilçesinde bir otelde kaldığını tespit etti. Gözaltına alınan E.Y.'nin bir çok suçtan aranma kaydı olduğu ortaya çıktı.

E.Y., sorgusunda hayvanları çaldığını kabul ederek, hayvanları G.A.(34) ve M.Y. (38) isimli şahıslara sattığını itiraf etti. Şahısların ağılına baskın düzenleyen JASAT ekipleri yaptıkları aramada çalınan koyunları buldu.

Olay sonrası E.Y., gözaltına alınırken, G.A. ve M.Y. isimli şahıslar hakkında ise 'suç eşyasını satın alma veya kabul etme suçundan' ifadeleri alınacağı kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
YORUMLAR

JASAT, Hırsızlık, Gözaltı, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da Çalınan Koyun ve Koçları Satıp Kaçan Çoban Yakalandı - Son Dakika


13:00
Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
12:44
Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan 6 asker son yolculuğuna uğurlanıyor Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan 6 asker son yolculuğuna uğurlanıyor
12:16
Alman gazeteden skandal Türkiye haritası! Şehitlerimizin intikamı için yapılan harekatı böyle duyurdular Alman gazeteden skandal Türkiye haritası! Şehitlerimizin intikamı için yapılan harekatı böyle duyurdular
11:31
Farah Zeynep Abdullah, Bergen filmini yasaklayan belediye başkanını tiye aldı Farah Zeynep Abdullah, Bergen filmini yasaklayan belediye başkanını tiye aldı
11:20
İsrail güvenlik kabinesinde kriz patlak verdi! Savunma Bakanı Gallant toplantıyı terk etti İsrail güvenlik kabinesinde kriz patlak verdi! Savunma Bakanı Gallant toplantıyı terk etti
10:50
Eski nişanlısını öldüren caniden mahkemede itiraf: Müstehcen görüntülerini internette yayınladım Eski nişanlısını öldüren caniden mahkemede itiraf: Müstehcen görüntülerini internette yayınladım
10:45
Karın esir aldığı Van'da muhtar koyunları dışarı çıkarmak için 4 metrelik tünel kazdı Karın esir aldığı Van'da muhtar koyunları dışarı çıkarmak için 4 metrelik tünel kazdı
10:30
Kocaeli Cezaevi çocuk koğuşunda kan donduran işkence! İdrar içirip cinsel istismarda bulunmuşlar Kocaeli Cezaevi çocuk koğuşunda kan donduran işkence! İdrar içirip cinsel istismarda bulunmuşlar

Son Dakika
12:44 Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan 6 asker son yolculuğuna uğurlanıyor
12:16 Alman gazeteden skandal Türkiye haritası! Şehitlerimizin intikamı için yapılan harekatı böyle duyurdular
11:31 Farah Zeynep Abdullah, Bergen filmini yasaklayan belediye başkanını tiye aldı
11:20 İsrail güvenlik kabinesinde kriz patlak verdi! Savunma Bakanı Gallant toplantıyı terk etti
10:50 Eski nişanlısını öldüren caniden mahkemede itiraf: Müstehcen görüntülerini internette yayınladım
10:45 Karın esir aldığı Van'da muhtar koyunları dışarı çıkarmak için 4 metrelik tünel kazdı
10:30 Kocaeli Cezaevi çocuk koğuşunda kan donduran işkence! İdrar içirip cinsel istismarda bulunmuşlar
10:22 Ada konseyini acil toplayan Acun Ilıcalı büyük sürprizi duyurdu! Survivor'da yeni dönem
09:56 MİT'in Süleymaniye'ye düzenlediği operasyonda PKK'lı terörist Hasan Seburi öldürüldü
09:59 Rumeli Hisarı'nda ev sahibi kadın, kirayı artırmayı kabul etmeyen gençlere saldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2024 13:11:45. #1.11#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Çalınan Koyun ve Koçları Satıp Kaçan Çoban Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement