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Afyonkarahisar'da çıkan orman yangını 1 saatin sonunda söndürüldü

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da içerisinde ağaçlarında bulunduğu ormanlık alanda çıkan otluk yangınında bazı ağaçlar zarar görürken, yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesi sonrası söndürüldü.

Olay, kent merkez Hıdırlık Tepesinde meydana geldi. Tepeden dumanlar yükseldiğini gören çevre sakinleri durumu itfaiye bildirerek yardım istedi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen ot yangını geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Afyonkarahisar Belediyesi itfaiye ekipleri ile orman işletme şefliğiliğine ait arazözler sevk edildi. Bulamadım da aynı şeyi yangında bazı ağaçlar zarar görürken, itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına almak için yoğun bir uğraş verdi. Yangın ekiplerin hızlı müdahalesi ile yaklaşık bir saat içerisinde söndürüldü.

Yangının çıkışı nedeniyle ilgili polis ve itfaiye ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.