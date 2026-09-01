Afyonkarahisar'da Çocukların Kullanıldığı Müstehcen Yayın Suçundan 1 Yıl 8 Ay Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Çocukların Kullanıldığı Müstehcen Yayın Suçundan 1 Yıl 8 Ay Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Yakalandı

Afyonkarahisar\'da Çocukların Kullanıldığı Müstehcen Yayın Suçundan 1 Yıl 8 Ay Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Yakalandı
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Afyonkarahisar'da polis ekipleri, 'Çocukların Kullanıldığı Müstehcen Yayınları Ülkeye Sokmak, Çoğaltmak, Satmak, Nakletmek, İhraç Etmek' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan M.K.'yi yakaladı. Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Afyonkarahisar'da polis, 'Çocukların kullanıldığı müstehcen yayınları ülkeye sokmak' suçundan hapis cezasıyla aranan şahsı yakaladı.

Edinilen bilgilere göre, polis ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde, "Çocukların Kullanıldığı Müstehcen Yayınları Ülkeye Sokmak, Çoğaltmak, Satmak, Nakletmek, İhraç Etmek" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan M.K. isimli şahıs yakalandı.

Gözaltına alınan M.K., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Polis, Afyon, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Afyonkarahisar'da Çocukların Kullanıldığı Müstehcen Yayın Suçundan 1 Yıl 8 Ay Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Çocukların Kullanıldığı Müstehcen Yayın Suçundan 1 Yıl 8 Ay Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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