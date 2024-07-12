Afyonkarahisar\'da Dolandırıcılık Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

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Afyonkarahisar'da dolandırıcılık suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan şahsı jandarma yakaladı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan incelemelerde M.R.T., isimli şahsın banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasıyla arandığını tespit etti. Şahsın peşine düşen ekipler ardından şüpheliyi Bolvadin ilçesine bağlı Dişli beldesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemleri sonrasında sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR