Afyonkarahisar'da Durağı Başkanının Ölümü - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Durağı Başkanının Ölümü

Afyonkarahisar\'da Durağı Başkanının Ölümü
15.07.2026 13:37
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Minibüs durağı başkanı Osman Bulaş, tartışma sonucu silahla vurularak hayatını kaybetti.

Afyonkarahisar'da minibüs durağı başkanının öldürüldüğü olayla ilgili gözaltına alınan 18 kişi geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Olay, önceki gün Dörtyol Mahallesi'ndeki Uydukent minibüs durağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, durağa gelen bir grup ile durak başkanı Osman Bulaş arasında yetki belgesiz şoför çalıştırma meselesi yüzünden tartışma çıktı. Çıkan kavgada gruptakilerden Y.B.'nin ateşlediği silahla vurulan Osman Bulaş ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İ.Ç.'nin de çıkan arbede de N.K. tarafından bıçakladığı iddia edildi.

Olayın ardından gözaltına alınan şahıslar emniyetteki sorgularının ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliye sevk edildi. Minibüsle adliyeye getirilen 18 kişinin savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilmeleri bekleniyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Afyon, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Afyonkarahisar'da Durağı Başkanının Ölümü - Son Dakika

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