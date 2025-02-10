Afyonkarahisar'da Fabrika Yangını

3.Sayfa

Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, akşam saat 19.40'ta Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi'nde orman ürünleri fabrikasında henüz belirlemeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrikayı saran alevler ve siyah dumanlar metrelerce yükseğe çıkarken, olay yerine sevk edilen 26 itfaiye aracı, 4 arazöz, İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait 4 TOMA ile yangına müdahale ediliyor. Yangını söndürmek için yoğun çaba harcayan ekipler, alevlere çatıdan ve fabrikanın bahçesinden de müdahale ediyor. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor. - AFYONKARAHİSAR