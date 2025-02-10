Afyonkarahisar'da Fabrika Yangını

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İtfaiye ekipleri alevlerin sardığı fabrikanın bahçesine girerek yangına müdahale etti

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da orman ürünleri fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale için zamanla yarışırken, ekipler yangının kontrol altına alınması için alevlerin sardığı fabrikanın bahçesine girerek yangına müdahale etti.

Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren orman ürünleri fabrikasında akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangına müdahale devam ediyor. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ederken, ekipler yangını söndürmek için alevlerin sardığı fabrikanın bahçesine girdi. Oksijen tüpleri ile yerleşkeye giren ekipler su tankerleri ve itfaiye araçlarından yangına müdahalelerini sürdürüyor. Ekipler adeta zamana karşı yarış vererek yangını söndürmek için çaba sarf ediyor.