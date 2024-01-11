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Afyonkarahisar'da FETÖ'den aranan eski Danıştay üyesi polis tarafından yakalandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da FETÖ'den aranan eski Danıştay üyesi polis tarafından yakalandı

Afyonkarahisar'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, FETÖ'ye üye olmak suçundan aranan eski Danıştay üyesi R.E. yakalandı. R.E., Sandıklı ilçesinde gözaltına alındıktan sonra cezaevine teslim edildi.

Afyonkarahisar\'da FETÖ\'den aranan eski Danıştay üyesi polis tarafından yakalandı
11.01.2024 - 12:27,  Güncelleme: 12:30
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Afyonkarahisar'da FETÖ'den aranan eski Danıştay üyesi polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Çalışmada Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan 2016 yılında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından işlem yapılan, örgüt içerisinde sözde adliye yapılanmasında mahrem görevli olarak yer alan ve 2016 yılında Danıştay üyesi olarak görev yaparken KHK kapsamında ihraç edilen 7 yıl 6 ay cezası bulunan R.E. yakalandı. Sandıklı ilçesinde yakalanarak gözaltına alınan R.E., işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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Danıştay, Terör, Operasyon, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da FETÖ'den aranan eski Danıştay üyesi polis tarafından yakalandı - Son Dakika


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