Afyonkarahisar\'da FETÖ\'den aranan şahıs, polis çalışmasıyla yakalanıp tutuklandı

Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütüne üye olmak suçundan hapis cezasıyla aranan şahıs polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemelerde Ş.O., isimli şahsın FETÖ silahlı terör örgütüne üyesi olma suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Ardından şahsın peşine düşen ekiple şüpheliyi kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.