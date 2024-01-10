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Afyonkarahisar'da genç kadın karnına dayadığı tüfeği ateşleyerek intihar etti - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da genç kadın karnına dayadığı tüfeği ateşleyerek intihar etti

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bir genç kadın, aile üyeleriyle oturdukları esnada yan odaya geçip karnına dayadığı tüfeği ateşleyerek ağır yaralandı. Yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan 24 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Afyonkarahisar\'da genç kadın karnına dayadığı tüfeği ateşleyerek intihar etti
10.01.2024 - 00:16,  Güncelleme: 00:18
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Afyonkarahisar'da aile üyeleri ile oturdukları esnada bir anda yan odaya giden genç kadın, karnına dayadığı tüfeği ateşledi. Ağır yaralanan 24 yaşındaki kadın yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay, Bolvadin ilçesi Özburun beldesi Üsküdar mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Gaye Solmaz (24) isimli kadın, kocası ve aile üyeleri ile evlerinin salonunda oturdukları esnada evin diğer odasına geçip av tüfeğini karnına dayayarak ateş etti. Solmaz'ı kanlar içinde gören aile üyeleri 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kadını ambulans ile hastaneye kaldırdı. Ancak Solmaz burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirdi.

Olay sonrası evde bulunan R.T., A.T. S.A., G.T. ve R.T. adlı şahısların jandarma tarafından ifadeleri alınırken, ekipler genç kadının intihar etmiş olabileceği üzerinde duruyor.

Olayla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturmanın ise sürdüğü bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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Üsküdar, Özburun, Olaylar, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da genç kadın karnına dayadığı tüfeği ateşleyerek intihar etti - Son Dakika


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