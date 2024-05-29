Afyonkarahisar'da Genç Yetenekler Spor İl Müdürü ile Buluştu - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Genç Yetenekler Spor İl Müdürü ile Buluştu

Afyonkarahisar\'da Genç Yetenekler Spor İl Müdürü ile Buluştu

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen ve antrenörler, Sandıklı Spor Salonunda genç sporcularla bir araya geldi. Kasapoğlu, gençlerin sporla buluşması ve yeteneklerinin keşfedilmesi için ilçe ilçe dolaştıklarını ve Afyonkarahisar'ı spor noktasında zirveye taşıyacaklarını belirtti. Buluşmada genç yeteneklerin gösterdiği performanslar spor yöneticileri tarafından yakından takip edildi ve etkinlik genç sporcular arasında dostluk ve dayanışma ortamının oluşmasına katkı sağladı.

29.05.2024 11:41
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Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen ve antrenörler, Sandıklı Spor Salonunda sporcu genç yeteneklerle bir araya geldi.

Kasapoğlu, antrenörler ile birlikte ilçe ilçe dolaştıklarını, Afyonkarahisar'ı spor noktasında zirveye taşıyacaklarını belirterek açıklamalarda bulundu. Kasapoğlu, gençlerin sporla buluşması ve yeteneklerinin keşfedilmesi, şehrin spor potansiyelinin artırılmasında önemli bir adım attıklarını ifade etti. Sandıklı Spor Salonunda gerçekleştirilen buluşmada genç yeteneklerin gösterdiği performanslar spor yöneticileri tarafından yakından takip edildi. Etkinlik, genç sporcular arasında dostluk ve dayanışma ortamının oluşturulmasına da katkı sağladı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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