Afyonkarahisar'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

Afyonkarahisar\'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

Afyonkarahisar'da polis tarafından durdurulan bir hafif ticari araçta Suriye uyruklu olduğu belirlenen 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı. Araç sürücüsü tutuklanırken, diğer şahıslar İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

26.07.2024 14:16
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Afyonkarahisar'da hafif ticari araçla göçmen kaçakçılığı yapan bir şahıs polis tarafından yakalanırken, olayda Suriye uyruklu olduğu belirtilen ve yurda kaçak yollardan girdikleri tespit edilen 2 şahısta gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerince Göçmen Kaçakçılığının Önlenmesi ve Düzensiz Göçmenlerin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda 'Göçmen Kaçakçılığı' suçuna karıştığı anlaşılan bir araç Konya-Afyonkarahisar karayolu şehre giriş istikameti yol kontrol noktasında durduruldu. Araçta yapılan kontrollerde, Suriye uyruklu M.O. isimli şahsın sürücülüğünü yaptığı araç içerisinde üzerinde resmi makamlarca tanzim edilmiş kimlik ya da kimlik yerine geçerli herhangi bir belgesi bulunmayan ülkemize illegal yollarla girdiği anlaşıldı. Suriye uyruklu 2 yabancı uyruklu şahsın ve geçici koruma kimlik belgesi bulunan ancak yaşı küçük olan 1 yabancı uyruklu şahsın bulunması nedeniyle araç sürücüsü şüpheli M.O. isimli şahıs, göçmen kaçakçılığı suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildiği bildirildi.

Öte yandan, yakalanan 2 şahıs ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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