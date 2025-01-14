Afyonkarahisar'da Güvenlik Denetimleri - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Güvenlik Denetimleri

Polis, Afyonkarahisar'da yapılan denetimlerde ruhsatsız silah, bıçak ve uyuşturucu ele geçirdi.

14.01.2025 11:11
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Afyonkarahisar'da polis tarafından son bir haftada yapılan denetimlerde çok sayıda ruhsatsız silah, bıçak ve uyuşturucu madde ele geçirilirken ayrıca çeşitli suçlardan aranan 33 kişinin de yakalandığı belirtildi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada 6-12 Ocak tarihleri arasında kentin muhtelif noktalarında denetimler yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Toplam 20 şahıs ve adli para cezası ile ifadesinin alınmasına yönelik aranma kaydı bulunan 13 şahıs olmak üzere toplam 33 şahıs yakalanmıştır.

Yapılan uygulama ve kontrollerde 5 bin 49 şahıs ile 2 bin 56 aracın sorgusu yapılmıştır. Sorgular neticesinde 68 şahsa, 53 araca idari para cezası uygulanmış, 2 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 7 adet tüfek, 47 adet bıçak ve 33 adet fişek, 27,8 gr uyuşturucu madde, 4 gram uyuşturucu madde, 2 adet uyuşturucu madde, 206 adet uyuşturucu hap ele geçirilmiştir.

Ele geçen 47 adet kesici ve delici alet (bıçak) ile ilgili olarak 47 şahsa idari para cezası uygulanmıştır.

İl merkezinde yapılan çalışmalar neticesinde 2 'Fuhşa Teşvik Aracılık veya Zorlama' olayı ile ilgili olarak toplam 2 şüpheli yakalanarak idari işlem uygulanmış, 1 ikametin kapatılmasına yönelik işlemler devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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