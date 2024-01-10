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Afyonkarahisar'da Hafif Ticari Araç Şarampole Girdi: 3 Yaralı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Hafif Ticari Araç Şarampole Girdi: 3 Yaralı

Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde meydana gelen kazada, bir hafif ticari araç şarampole girdi ve araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Kazanın sebebi henüz belirlenemezken, yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Afyonkarahisar\'da Hafif Ticari Araç Şarampole Girdi: 3 Yaralı
10.01.2024 - 10:08,
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Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak şarampole giren hafif ticari araçta 3 kişi yaralandı.

Kaza, Dazkırı ilçesi Yüreğir köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.Y., yönetimindeki 03 AAS 037 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından yol kenarındaki şarampole girdi. Kazada sürücü ile birlikte E.D. ve H.Y., yaralandı. Yaralılar çevredekiler haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslar ile Dazkırı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da Hafif Ticari Araç Şarampole Girdi: 3 Yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Hafif Ticari Araç Şarampole Girdi: 3 Yaralı - Son Dakika
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