Afyonkarahisar'da Hapis Cezalı Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Hapis Cezalı Şahıs Yakalandı

Afyonkarahisar\'da Hapis Cezalı Şahıs Yakalandı
08.06.2026 12:59
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Sinanpaşa'da 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan Ş.D. polis operasyonuyla yakalanıp cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar'da emniyet güçlerinin huzur ve güvenliği sağlama odaklı çalışmaları kararlılıkla devam ediyor. Edinilen bilgilere göre, Sinanpaşa İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satma, taşıma veya bulundurma" suçundan hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Ş.D. isimli şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

Yakalanarak cezaevine gönderildi

Ekiplerin titiz takibi sonucu yeri tespit edilen Ş.D., düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki yasal işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen hükümlü, tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Bölgede halkın huzurunu kaçıran ve suç unsurlarına geçit vermeyen emniyet güçlerinin, benzer operasyonlara kararlılıkla devam edeceği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Sinanpaşa, Güvenlik, 3. Sayfa, Polis, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Afyonkarahisar'da Hapis Cezalı Şahıs Yakalandı - Son Dakika

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