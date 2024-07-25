Afyonkarahisar'da Hırsızlık Suçundan Aranan Şahıs Jandarma Tarafından Yakalandı

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Afyonkarahisar'da hırsızlık suçundan bin 520 gün hapis cezası ile aranan şahıs jandarmanın takibi sonrası yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde M.A.İ., isimli şahsın hırsızlık suçundan bin 520 gün hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Şahıs ardından ekiplerin yaptığı takip sonrası Sinanpaşa ilçesine bağlı Tınaztepe beldesinde yakalandı. Şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR