Afyonkarahisar\'da Hırsızlık Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

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Afyonkarahisar'da hırsızlık suçundan 7 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs jandarmanın yaptığı eş zamanlı operasyonda saklandığı çatı katında yakalandı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede hakkında bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından 7 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi H.E. isimli şahıs, adli makamlardan alınan arama kararına istinaden toplamda 3 farklı adreste eş zamanlı baskın yapıldı. Afyonkarahisar Işıklar beldesinde bulunan amcasına ait evin çatı katında saklandığı esnada ekipler tarafından yapılan baskın ile yakalanan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR