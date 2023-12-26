 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Afyonkarahisar'da hırsızlık suçundan aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Afyonkarahisar'da hırsızlık suçundan aranan şahıs yakalandı

Afyonkarahisar'da hırsızlık suçu ve 8 yıl 15 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs, il jandarma ekipleri tarafından Salar Beldesi'nde yakalandı. Yakalanan şahıs tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Afyonkarahisar\'da hırsızlık suçundan aranan şahıs yakalandı
26.12.2023 - 09:52,
Abone Ol

Afyonkarahisar'da hırsızlık suçu ve 8 yıl 15 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs il jandarma ekipleri tarafından Afyonkarahisar merkeze bağlı Salar Beldesi'nde yakalandı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Salar Jandarma Karakol Komutanlığınca, aranan şahısların yakalanmasına yönelik icra edilen faaliyet devam ediyor. Bu çerçevede; hakkında hırsızlık suç kaydı ile 8 yıl 15 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan M.B.G. isimli şahıs Salar Beldesi'nde yakalandı. Yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Afyonkarahisar Kampüs Açık Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Jandarma, JASAT, Yakalama, Ceza, Hırsızlık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da hırsızlık suçundan aranan şahıs yakalandı - Son Dakika


10:56
Bahçeli: TBMM'de terörist istemiyoruz, 57 DEM vekilinin maaşı derhal kesilsin Bahçeli: TBMM'de terörist istemiyoruz, 57 DEM vekilinin maaşı derhal kesilsin
10:55
Altının Gramı Yükselişle Başladı Altının Gramı Yükselişle Başladı
10:53
Dolar/TL güne değer kazancıyla başladı! 29,32'den işlem görüyor Dolar/TL güne değer kazancıyla başladı! 29,32'den işlem görüyor
10:40
Emre Belözoğlu, Pendikspor maçı sonrası taraftarla birbirine girdi Emre Belözoğlu, Pendikspor maçı sonrası taraftarla birbirine girdi
10:22
Adana'da 'Aha dayıya sor' diyerek tanınan Hüseyin bambaşka biri oldu Adana'da 'Aha dayıya sor' diyerek tanınan Hüseyin bambaşka biri oldu
10:06
Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın dizisi Kızıl Goncalar'da tepki çeken mantık önerme sahnesi Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın dizisi Kızıl Goncalar'da tepki çeken mantık önerme sahnesi
10:01
Paris'te aile katliamı! Bir kadın ve dört çocuğun cansız bedeni bulundu Paris'te aile katliamı! Bir kadın ve dört çocuğun cansız bedeni bulundu
09:58
Çalışan emeklilerin 5 bin liralık ikramiyesi bu hafta yatacak Çalışan emeklilerin 5 bin liralık ikramiyesi bu hafta yatacak

Son Dakika
10:56 Bahçeli: TBMM'de terörist istemiyoruz, 57 DEM vekilinin maaşı derhal kesilsin
10:55 Altının Gramı Yükselişle Başladı
10:53 Dolar/TL güne değer kazancıyla başladı! 29,32'den işlem görüyor
10:40 Emre Belözoğlu, Pendikspor maçı sonrası taraftarla birbirine girdi
10:22 Adana'da 'Aha dayıya sor' diyerek tanınan Hüseyin bambaşka biri oldu
10:06 Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın dizisi Kızıl Goncalar'da tepki çeken mantık önerme sahnesi
10:01 Paris'te aile katliamı! Bir kadın ve dört çocuğun cansız bedeni bulundu
09:58 Çalışan emeklilerin 5 bin liralık ikramiyesi bu hafta yatacak
09:54 HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu'nun "özerklik" çıkışı Meclis'te tansiyonu yükseltti
09:53 MİT, PKK'nın sözde Süleymaniye sorumlusu Mehmet Şefa Akman'ı etkisiz hale getirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2023 11:13:34. #1.11#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da hırsızlık suçundan aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement