Afyonkarahisar\'da Hurda Araç Yangını

Afyonkarahisar'da otluk alanda çıkan yangının hurda araçların bulunduğu yere sıçraması sonrası maddi zarar meydana geldi.

Olay, İkinci Küçük Sanayi Sitesinde bulunan ve hurda araçların toplandığı alanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede çıkan ot yangını kısa sürede araçların bulunduğu bölüme sıçradı. Yangının ardından ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekiplerin müdahalesi ile yangın yaklaşık yarım saatlik müdahale sonrası söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda hurdaya ayrılan bazı araçlar yanarak zarar gördü.