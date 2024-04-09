Afyonkarahisar\'da iki katlı binada çıkan yangın büyük hasara yol açtı

Kapıkule Sınır Kapısı'nda 3 Kaçak Göçmen Yakalandı

Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Bulgaristan'a gitmek isteyen bir otomobilde yapılan aramada, bagajda ve içeride saklanmış toplam 3 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ekipleri tarafından alınan bilgiler doğrultusunda yapılan takip sonucunda otomobil durduruldu ve arama yapıldı. Yakalanan 3 Suriye uyruklu kaçak göçmen, Edirne İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Otomobil sürücüsü ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.