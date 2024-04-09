Afyonkarahisar'da iki katlı binada çıkan yangın büyük hasara yol açtı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Afyonkarahisar'da iki katlı binada çıkan yangın büyük hasara yol açtı

Afyonkarahisar\'da iki katlı binada çıkan yangın büyük hasara yol açtı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde, Mahir E.'ye ait iki katlı bir binada bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, evde büyük hasara yol açtı. Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine yönlendirilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

09.04.2024 18:22  Güncelleme: 18:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da iki katlı binada çıkan yangın büyük hasara yol açtı.

Olay, Şuhut ilçe merkezi Pazar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki katlı Mahir E.'ye ait binada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İki katlı binadan dumanlar yükseldiğini gören komşular durumu 112 Acil servis birimine haber verdi. 112 Acil servis birimi Şuhut İtfaiye Amirliğini yangın bölgesine yönlendirdi. Çok sayıda samanın yandığı yangında ev kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ve Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın söndürüldü.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

İtfaiye, Şuhut, Olay, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da iki katlı binada çıkan yangın büyük hasara yol açtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • İzmir'de çocukluk arkadaşını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı
    18:27 İzmir'de çocukluk arkadaşını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

    İzmir'in Konak ilçesinde yaşanan olayda, çocukluk arkadaşını bıçaklayarak öldüren cinayet zanlısı tutuklandı. Olayın meydana geldiği evde yaşanan tartışma sonucunda Furkan Uzunoğlu hayatını kaybederken, zanlı C.G. polis tarafından gözaltına alındı. Zanlı, emniyetteki ifade işlemlerinde susma hakkını kullandıktan sonra adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.

  • Rize'nin Çayeli ilçesinde yaş çay bahçesinde erkek cesedi bulundu
    18:27 Rize'nin Çayeli ilçesinde yaş çay bahçesinde erkek cesedi bulundu

    Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Büyükköy beldesi Demirciler Mahallesi'nde yaş çay bahçelerinde gübreleme yapan bir kişi, vücut bütünlüğü bozulmuş bir erkek cesedi buldu. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, cesedin yanında tüfek, tabanca, çanta içerisinde kıyafet ve bir miktar para bulundu. Ceset, otopsi için Rize Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

  • Netanyahu: Refah kentine kara operasyonu dünyadaki hiçbir güç engelleyemez
    18:16 Netanyahu: Refah kentine kara operasyonu dünyadaki hiçbir güç engelleyemez

    İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yaklaşık 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı Refah kentine planladıkları kara operasyonunu dünyadaki hiçbir gücün engelleyemeyeceğini ifade etti. Netanyahu, Hamas'ın tasfiyesini tamamlayacaklarını ve Gazze'nin İsrail için tehdit oluşturmamasını sağlayacaklarını belirtti.

  • Kırıkkale'de Drift Yapan Sürücüye Yüksek Cezai İşlem
    18:12 Kırıkkale'de Drift Yapan Sürücüye Yüksek Cezai İşlem

    Kırıkkale'de trafik polisinin gözü önünde otomobiliyle drift atan ve kırmızı ışık ihlali yapan sürücüye 33 bin 739 lira para cezası uygulandı. Polis, sürücüyü kısa sürede yakalayarak cezai işlem uyguladı. İl Emniyet Müdürlüğü, çevreye rahatsızlık veren sürücülerin denetimine devam edeceğini açıkladı.

  • Kapıkule Sınır Kapısı'nda 3 Kaçak Göçmen Yakalandı
    18:11 Kapıkule Sınır Kapısı'nda 3 Kaçak Göçmen Yakalandı

    Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Bulgaristan'a gitmek isteyen bir otomobilde yapılan aramada, bagajda ve içeride saklanmış toplam 3 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ekipleri tarafından alınan bilgiler doğrultusunda yapılan takip sonucunda otomobil durduruldu ve arama yapıldı. Yakalanan 3 Suriye uyruklu kaçak göçmen, Edirne İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Otomobil sürücüsü ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

  • Antalya'da 33 milyon TL değerinde 12 kilogram gümrük kaçağı altın ele geçirildi
    18:10 Antalya'da 33 milyon TL değerinde 12 kilogram gümrük kaçağı altın ele geçirildi

    Antalya'da yapılan operasyonda, yurtdışından hava yolu ile getirilen kaçak ürünlerin tespitine yönelik Antalya Havalimanında gerçekleştirilen operasyonda, piyasa değeri 33 milyon TL olan 12 kilogram gümrük kaçağı altın ele geçirildi. Operasyon sonucunda yabancı uyruklu 3 şüpheli tutuklandı.

  • Şanlıurfa'dan kaçarak Mersin'e gelen hamile kadını sokak ortasında öldüren cinayet şüphelileri tutuklandı
    18:01 Şanlıurfa'dan kaçarak Mersin'e gelen hamile kadını sokak ortasında öldüren cinayet şüphelileri tutuklandı

    Şanlıurfa'dan kaçarak Mersin'e gelip evlenen 2,5 aylık hamile kadını sokak ortasında silahla vurarak öldüren cinayet şüphelisi ağabey ve aracı kullanan diğer kardeş tutuklandı. Olay, dün merkez Tarsus ilçesine bağlı Bahçe Mahallesi 539 Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 20 yaşındaki 2,5 aylık hamile Besra Kırmızı, yaklaşık 4,5 ay önce Şanlıurfa'dan sevdiği Hasan Kırmızı (24) ile kaçarak Mersin'e geldi.

  • Adıyaman'da Kontrolden Çıkan Otomobil Tarlaya Yuvarlandı, 1 Kişi Yaralandı
    17:58 Adıyaman'da Kontrolden Çıkan Otomobil Tarlaya Yuvarlandı, 1 Kişi Yaralandı

    Adıyaman'ın Gölbaşı karayolu Karagöl mevkii yakınlarında Zeki A. idaresindeki bir otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Otomobil tarlaya yuvarlanarak durabildi ve sürücü Zeki A. yaralandı. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

  • Kars Polisi Dolandırıcılara Karşı Uyarıyor
    17:54 Kars Polisi Dolandırıcılara Karşı Uyarıyor

    Kars Emniyet Müdürlüğü, Ramazan Bayramı öncesinde dolandırıcılara karşı vatandaşları ve esnafı uyardı. Polis, dolandırıcıların sıklıkla kullandığı yöntemler hakkında bilgilendirme yaparak, dikkatli olmalarını istedi. Ayrıca, suçun engellenmesi ve zararların azaltılması için ebeveynlere çocukların interneti güvenli kullanması konusunda bilgilendirme yapıldı.


17:57 Türkiye’nin İsrail’e karşı ihracat kısıtlaması dünya basınında geniş yer buldu Türkiye'nin İsrail'e karşı ihracat kısıtlaması dünya basınında geniş yer buldu
16:48 İsrail Başbakanı Netanyahu’dan “Refah“ mesajı: Dünyada hiçbir güç bizi durduramayacak İsrail Başbakanı Netanyahu'dan "Refah" mesajı: Dünyada hiçbir güç bizi durduramayacak
16:19 YSK, 6 il ve 10 ilçe için yapılan başvurularla ilgili kararını verdi YSK, 6 il ve 10 ilçe için yapılan başvurularla ilgili kararını verdi
16:05 Kılıçdaroğlu, Uğur Dündar’ın ’siyasi rüşvet’ iddialarına yanıt verdi Kılıçdaroğlu, Uğur Dündar'ın 'siyasi rüşvet' iddialarına yanıt verdi
15:12 Hamile kardeşini kaçarak evlendiği için katletmiş Hamile kardeşini kaçarak evlendiği için katletmiş!
17:39 İran’da silahlı saldırıda 5 polis öldü İran'da silahlı saldırıda 5 polis öldü
16:58 Mersin’de 3 kişilik aileyi yakıp cezaevinde intihar eden şüphelinin cenazesi köyünde istenmedi Mersin'de 3 kişilik aileyi yakıp cezaevinde intihar eden şüphelinin cenazesi köyünde istenmedi
15:58 Nesrin Cavadzade, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bir araya geldi Nesrin Cavadzade, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bir araya geldi
15:47 Diyarbakır’da otomobil ile minibüs çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı Diyarbakır'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı
15:36 Elazığ’da park tartışmasında polisin hızlı müdahalesi faciayı önledi Elazığ'da park tartışmasında polisin hızlı müdahalesi faciayı önledi
15:27 Süper Kupa maçında sahadan çekilen Fenerbahçe, PFDK’ya sevk edildi Süper Kupa maçında sahadan çekilen Fenerbahçe, PFDK'ya sevk edildi
14:57 Buket Dereoğlu, Volkan Severcan ile neden boşandığını anlattı Buket Dereoğlu, Volkan Severcan ile neden boşandığını anlattı
14:49 Yeniden Refah Partisi’nden hükümete “İsrail“ çağrısı: Kürecik’i kapatın Yeniden Refah Partisi'nden hükümete "İsrail" çağrısı: Kürecik'i kapatın
14:25 2 yıllık ilişkiyi itiraf etmişti Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın’ı öpücüklere boğduğu video ortaya çıktı 2 yıllık ilişkiyi itiraf etmişti! Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın'ı öpücüklere boğduğu video ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2024 18:33:31. #1.12#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da iki katlı binada çıkan yangın büyük hasara yol açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement