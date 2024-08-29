Afyonkarahisar'da İş Yerlerinden Malzeme Çalan Şahıs Tutuklandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da İş Yerlerinden Malzeme Çalan Şahıs Tutuklandı

Afyonkarahisar'da çeşitli iş yerlerinden malzeme çalan bir şahıs polis tarafından yakalandı ve adliyeye sevk edildi. Şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

29.08.2024 10:20
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Afyonkarahisar'da girdiği iş yerlerinden çeşitli malzemeler çalan şahıs polisin takibi sonrası yakalanırken, işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Güvenevler Mahallesinde faaliyet gösteren işyerinden 9 adet kalorifer peteği, delici matkap, 2 adet stoker rayı ve krom soba gövdesi ve muhtelif hurda malzemeleri çalınan şahıs ile Yenice Mahallesinde iş yerinden 5 akünün çalındığını söyleyen bir başka şahıs emniyete giderek şikayetçi oldu. İhbar üzerine harekete geçen ekipler yaptıkları incelemelerde olayı gerçekleştiren şahsın A.G., olduğunu belirledi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da İş Yerlerinden Malzeme Çalan Şahıs Tutuklandı - Son Dakika

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