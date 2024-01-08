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Afyonkarahisar'da İşçi Beton Pompasının Üstüne Çıkarak Ölüme Meydan Okudu - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da İşçi Beton Pompasının Üstüne Çıkarak Ölüme Meydan Okudu

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde bir inşaatta çalışan bir işçi, beton pompasının üstüne çıkarak yaklaşık 20 metre yükseğe çıktı ve adeta ölüme meydan okudu. İşçinin soğukkanlılığı ise çevredekileri şaşırttı.

Afyonkarahisar\'da İşçi Beton Pompasının Üstüne Çıkarak Ölüme Meydan Okudu
08.01.2024 - 11:58,
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Afyonkarahisar'da beton pompasının üstüne çıkan bir şahıs akıllara zarar bir şey yaparak üzerine yattığı pompa ile yerden yaklaşık 20 metre yükseğe çıkıp adeta ölüme meydana okudu.

Olay, Emirdağ ilçe merkezinde meydana geldi. Bölgede devam eden bir inşaata harç götüren firma mikser ve pompa ile 6 katlı binaya beton atmaya başladı. Bu sırada ismi öğrenilmeyen bir işçi ise üstüne çıktığı pompanın demirine uzanıp yerden yaklaşık 20 metre yükseğe çıktı. İşçi pompa ile birlikte betonu döktü. Bu sırada işçinin anormal derecede soğuk kanlı olması ise akıllara durgunluk verdi. Beton dökümü esnasında çevredekilerin hayret dolu bakışlarına aldırmayan işçi yaptığı hareketle adeta ölüme davetiye çıkardı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da İşçi Beton Pompasının Üstüne Çıkarak Ölüme Meydan Okudu - Son Dakika
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