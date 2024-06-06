Afyonkarahisar'da Jandarma Operasyonunda 90 Bin 800 Adet Boş Makaron ve Elektronik Sigara Kitine El Konuldu - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Jandarma Operasyonunda 90 Bin 800 Adet Boş Makaron ve Elektronik Sigara Kitine El Konuldu

Afyonkarahisar'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 90 bin 800 adet çeşitli markalarda boş makaron ve elektronik sigara kiti ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şahısların tütün ve makaron satışı yaptığı bilgisine ulaştı. Ev ve işyerlerine yapılan baskında, 90 bin 800 adet boş makaron, 8 bin 980 adet dolu makaron, tütün ve nargile tütünü ile birlikte elektronik sigara ve likit ele geçirildi. Soruşturma başlatıldı.

06.06.2024 10:34
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Afyonkarahisar'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 90 bin 800 adet çeşitli markalarda boş makaron ve elektronik sigara kiti ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri A.A. ve İ.G. isimli şahısların, Işıklar beldesinde tütün, tütün mamulleri ve boş dolu makaron satışını yaptıkları yönünde bilgi aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler şüphelilerin ev ve işyerlerine baskın düzenledi. Baskında aramam yapan ekipler 90 bin 800 adet çeşitli markalarda boş makaron, 8 bin 980 adet dolu makaron,

40 kilo 327 gram açıkta satılan tütün, 11 kilo 200 gram nargile tütünü, 1 adet elektronik sigara ve

18 adet elektronik sigara likiti ele geçirildi. Olayın ardından soruşturma başlatıldığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da Jandarma Operasyonunda 90 Bin 800 Adet Boş Makaron ve Elektronik Sigara Kitine El Konuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Jandarma Operasyonunda 90 Bin 800 Adet Boş Makaron ve Elektronik Sigara Kitine El Konuldu - Son Dakika
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