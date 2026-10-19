Afyonkarahisar\'da jandarma son haftaki denetimde 42 kişiyi yakaladı, 15\'i tutuklandı

Afyonkarahisar'da jandarma son haftaki denetimde 42 kişiyi yakaladı, 15'i tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri son bir hafta içinde yol kontrol ve devriye denetimleri yaptı, çeşitli suçlardan aranan 42 kişi yakalandı. İşlemlerinin ardından mahkemelere sevk edilen şahıslardan 15'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Afyonkarahisar'da jandarma tarafından son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen denetimlerden çeşitli suçlardan aranan 42 şahıs yakalandı.
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yol kontrol ve devriye çalışması yapıldı. Son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 42 kisis yakalandı. Şahıslardan 15'i işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemeler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA
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