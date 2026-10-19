Afyonkarahisar\'da jandarma son haftaki denetimde 42 kişiyi yakaladı, 15\'i tutuklandı

Afyonkarahisar'da jandarma tarafından son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen denetimlerden çeşitli suçlardan aranan 42 şahıs yakalandı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yol kontrol ve devriye çalışması yapıldı. Son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 42 kisis yakalandı. Şahıslardan 15'i işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemeler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.